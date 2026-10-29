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29.10.2026 06:31:29
Jiangxi Hongcheng Waterworks präsentierte Quartalsergebnisse
Jiangxi Hongcheng Waterworks hat sich am 27.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,24 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Jiangxi Hongcheng Waterworks 0,260 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Jiangxi Hongcheng Waterworks hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,60 Milliarden CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,74 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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