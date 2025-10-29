Jiangxi Hongcheng Waterworks stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Jiangxi Hongcheng Waterworks hat am 28.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,26 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,250 CNY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 1,74 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,70 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at