Jiangxi Hongdu Aviation Industry A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Jiangxi Hongdu Aviation Industry A hat am 24.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,01 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Jiangxi Hongdu Aviation Industry A -0,010 CNY je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Jiangxi Hongdu Aviation Industry A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 73,47 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 884,3 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 509,8 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at