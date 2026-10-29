Jiangxi Hongdu Aviation Industry A präsentierte Quartalsergebnisse

Jiangxi Hongdu Aviation Industry A hat am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,67 Prozent auf 1,62 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,61 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at