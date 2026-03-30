30.03.2026 06:31:29

Jiangxi Hongdu Aviation Industry A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Jiangxi Hongdu Aviation Industry A stellte am 28.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurden 0,04 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Jiangxi Hongdu Aviation Industry A 0,030 CNY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite standen 4,32 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,22 Milliarden CNY umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,060 CNY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,050 CNY erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Jiangxi Hongdu Aviation Industry A in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 41,66 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7,43 Milliarden CNY im Vergleich zu 5,25 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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