Jiangxi Hongdu Aviation Industry A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Jiangxi Hongdu Aviation Industry A hat am 26.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es stand ein EPS von 0,01 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Jiangxi Hongdu Aviation Industry A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,020 CNY in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Jiangxi Hongdu Aviation Industry A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 83,23 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,86 Milliarden CNY im Vergleich zu 1,01 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at