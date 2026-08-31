Jiangxi Jiangnan New Material Technology A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Jiangxi Jiangnan New Material Technology A hat am 28.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,56 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,470 CNY je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 41,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,63 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 2,56 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at