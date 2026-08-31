|
31.08.2026 06:31:29
Jiangxi Jiangnan New Material Technology A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Jiangxi Jiangnan New Material Technology A hat am 28.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,56 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,470 CNY je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 41,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,63 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 2,56 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!