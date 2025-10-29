Jiangxi Jovo Energy A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Jiangxi Jovo Energy A hat am 28.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,58 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Jiangxi Jovo Energy A 0,690 CNY je Aktie verdient.

Jiangxi Jovo Energy A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,18 Milliarden CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 10,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,78 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 0,586 CNY hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 5,18 Milliarden CNY erwartet.

Redaktion finanzen.at