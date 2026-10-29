Jiangxi Jovo Energy A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Jiangxi Jovo Energy A hat am 28.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,50 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,580 CNY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 7,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,18 Milliarden CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4,78 Milliarden CNY.

Redaktion finanzen.at