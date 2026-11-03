Jiangxi Lianchuang Optoelectronic Science and Technology informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Jiangxi Lianchuang Optoelectronic Science and Technology präsentierte in der am 31.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,28 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,300 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Jiangxi Lianchuang Optoelectronic Science and Technology 699,2 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 18,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 855,8 Millionen CNY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at