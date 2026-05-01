Jiangxi Lianchuang Optoelectronic Science and Technology: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Jiangxi Lianchuang Optoelectronic Science and Technology lud am 30.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,260 CNY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 23,62 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 801,0 Millionen CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 611,8 Millionen CNY.

Redaktion finanzen.at