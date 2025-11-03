Jiangxi Lianchuang Optoelectronic Science and Technology stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Jiangxi Lianchuang Optoelectronic Science and Technology hat am 31.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,30 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,240 CNY je Aktie vermeldet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,54 Prozent auf 855,8 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 887,1 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at