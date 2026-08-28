Jiangxi Salt Industry Group A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Jiangxi Salt Industry Group A lud am 25.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,110 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 11,20 Prozent auf 505,8 Millionen CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 569,6 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at