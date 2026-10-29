Jiangxi Salt Industry Group A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Jiangxi Salt Industry Group A äußerte sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 22,65 Prozent auf 425,2 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel hatte Jiangxi Salt Industry Group A 549,6 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at