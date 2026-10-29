JiangXi Tianxin Pharmaceutical A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

JiangXi Tianxin Pharmaceutical A präsentierte in der am 27.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,23 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,240 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat JiangXi Tianxin Pharmaceutical A 555,7 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 499,5 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at