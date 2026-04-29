Jiangxi Yuean Advanced Materials A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Jiangxi Yuean Advanced Materials A hat am 27.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Jiangxi Yuean Advanced Materials A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,13 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,120 CNY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Jiangxi Yuean Advanced Materials A im vergangenen Quartal 111,0 Millionen CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Jiangxi Yuean Advanced Materials A 96,2 Millionen CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at