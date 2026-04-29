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29.04.2026 06:31:29
Jiangxi Yuean Advanced Materials A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Jiangxi Yuean Advanced Materials A hat am 27.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Jiangxi Yuean Advanced Materials A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,13 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,120 CNY je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite hat Jiangxi Yuean Advanced Materials A im vergangenen Quartal 111,0 Millionen CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Jiangxi Yuean Advanced Materials A 96,2 Millionen CNY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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