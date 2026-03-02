02.03.2026 06:31:29

Jiangxi Yuean Advanced Materials A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Jiangxi Yuean Advanced Materials A hat am 27.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0,18 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Jiangxi Yuean Advanced Materials A 0,100 CNY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite standen 116,7 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 106,8 Millionen CNY umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,610 CNY beziffert. Im Vorjahr hatte Jiangxi Yuean Advanced Materials A 0,490 CNY je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 437,53 Millionen CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Jiangxi Yuean Advanced Materials A einen Umsatz von 415,57 Millionen CNY eingefahren.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,550 CNY und einen Umsatz von 447,49 Millionen CNY in Aussicht gestellt.

