Jiangxi Yuean Advanced Materials A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Jiangxi Yuean Advanced Materials A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,14 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,130 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Jiangxi Yuean Advanced Materials A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,59 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 128,7 Millionen CNY im Vergleich zu 117,5 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at