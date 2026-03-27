Jiangyin Hengrun Heavy Industries: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Jiangyin Hengrun Heavy Industries ließ sich am 26.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Jiangyin Hengrun Heavy Industries die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,04 CNY, nach -0,150 CNY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite standen 834,0 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 657,9 Millionen CNY umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,190 CNY beziffert. Im Vorjahr hatten -0,310 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Jiangyin Hengrun Heavy Industries 3,96 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 130,79 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,71 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at