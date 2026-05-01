Jiangyin Hengrun Heavy Industries: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Jiangyin Hengrun Heavy Industries stellte am 29.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,15 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,070 CNY je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden 1,21 Milliarden CNY gegenüber 707,6 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at