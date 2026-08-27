Jiangyin Hengrun Heavy Industries zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Jiangyin Hengrun Heavy Industries veröffentlichte am 25.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Jiangyin Hengrun Heavy Industries hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,01 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,020 CNY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 52,01 Prozent auf 655,0 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,36 Milliarden CNY gelegen.

Redaktion finanzen.at