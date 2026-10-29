Jiangyin Huaxin Precision Technology A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Jiangyin Huaxin Precision Technology A hat am 28.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es stand ein EPS von 0,17 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Jiangyin Huaxin Precision Technology A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,210 CNY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 448,8 Millionen CNY – das entspricht einem Zuwachs von 8,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 412,9 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at