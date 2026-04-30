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30.04.2026 06:31:29
Jiangyin Huaxin Precision Technology A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Jiangyin Huaxin Precision Technology A hat am 27.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,19 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,280 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 323,3 Millionen CNY – eine Minderung von 15,40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 382,1 Millionen CNY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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