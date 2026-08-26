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26.08.2026 06:31:28
Jiangyin Huaxin Precision Technology A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Jiangyin Huaxin Precision Technology A hat am 25.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,19 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Jiangyin Huaxin Precision Technology A 0,280 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite standen 390,3 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 369,5 Millionen CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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