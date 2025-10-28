JIANGYIN JIANGHUA MICROELECTRONICS MATERIALS präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

JIANGYIN JIANGHUA MICROELECTRONICS MATERIALS ließ sich am 25.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat JIANGYIN JIANGHUA MICROELECTRONICS MATERIALS die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 CNY. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,080 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 329,4 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 296,6 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at