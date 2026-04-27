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27.04.2026 06:31:29
Jiangzhong Pharmaceutical: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Jiangzhong Pharmaceutical hat am 24.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Es stand ein EPS von 0,46 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Jiangzhong Pharmaceutical noch ein Gewinn pro Aktie von 0,450 CNY in den Büchern gestanden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 12,49 Prozent zurück. Hier wurden 1,04 Milliarden CNY gegenüber 1,18 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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