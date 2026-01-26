26.01.2026 06:31:29

Jiangzhong Pharmaceutical: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Jiangzhong Pharmaceutical hat am 23.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,35 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,240 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 12,11 Prozent auf 1,29 Milliarden CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,46 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 0,268 CNY prognostiziert, während der Umsatz bei 1,62 Milliarden CNY erwartet worden war.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,43 CNY beziffert. Im Vorjahr hatte Jiangzhong Pharmaceutical 1,25 CNY je Aktie verdient.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 4,15 Prozent auf 4,40 Milliarden CNY. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 4,22 Milliarden CNY gelegen.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 1,37 CNY sowie einen Umsatz von 4,45 Milliarden CNY prognostiziert.

