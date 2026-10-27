Jiangzhong Pharmaceutical präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Jiangzhong Pharmaceutical hat am 24.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,20 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,260 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 7,88 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 729,6 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 792,1 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at