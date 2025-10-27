Jiangzhong Pharmaceutical präsentierte Quartalsergebnisse

Jiangzhong Pharmaceutical hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,26 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,230 CNY je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,91 Prozent auf 792,1 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 799,4 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at