Jiangzhong Pharmaceutical stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Jiangzhong Pharmaceutical gab am 22.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,32 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,370 CNY je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat Jiangzhong Pharmaceutical mit einem Umsatz von insgesamt 896,1 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 957,0 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 6,36 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at