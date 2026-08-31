Jiayin Group A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Jiayin Group A hat am 28.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,51 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,36 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 108,3 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 58,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 260,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at