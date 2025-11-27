Jiayin Group A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Jiayin Group A hat am 25.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Jiayin Group A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,03 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,710 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 205,4 Millionen USD – ein Plus von 1,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Jiayin Group A 201,6 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at