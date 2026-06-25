Jiayin Group A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Jiayin Group A hat am 23.06.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,17 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,39 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 55,21 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 109,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 244,0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at