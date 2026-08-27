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27.08.2026 06:31:29
Jiayou International Logistics A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Jiayou International Logistics A hat am 26.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,30 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,220 CNY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,03 Milliarden CNY – ein Plus von 13,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Jiayou International Logistics A 1,79 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.
Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 0,290 CNY hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 2,03 Milliarden CNY erwartet.
Redaktion finanzen.at
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