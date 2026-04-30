Jiayou International Logistics A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Jiayou International Logistics A ließ sich am 27.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Jiayou International Logistics A die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,24 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Jiayou International Logistics A ein EPS von 0,190 CNY je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Jiayou International Logistics A mit einem Umsatz von insgesamt 1,93 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,29 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 15,63 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at