Jiayou International Logistics A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Jiayou International Logistics A hat sich am 28.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,23 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,240 CNY je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden 2,49 Milliarden CNY gegenüber 1,90 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at