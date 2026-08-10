Jibannet: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Jibannet veröffentlichte am 07.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 1,87 JPY gegenüber -1,000 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,66 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 810,4 Millionen JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 725,8 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at