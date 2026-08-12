12.08.2026 06:31:29

JICHODO hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

JICHODO hat am 10.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 85,43 JPY, nach 53,17 JPY im Vorjahresvergleich.

JICHODO hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,58 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 15,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,26 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 495,38 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 391,59 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 13,28 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 11,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 14,94 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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