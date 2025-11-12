JICHODO präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

JICHODO hat am 10.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 111,75 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 25,92 JPY je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat JICHODO in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,63 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3,43 Milliarden JPY im Vergleich zu 3,52 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at