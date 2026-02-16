JICHODO: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

JICHODO äußerte sich am 13.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 210,71 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 252,20 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 3,38 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 17,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem JICHODO 4,07 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

