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12.11.2026 06:31:28
JICHODO stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
JICHODO gab am 10.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 58,83 JPY, nach 111,75 JPY im Vorjahresvergleich.
JICHODO hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,15 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 8,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,43 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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