JICHODO veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

JICHODO hat am 13.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 87,49 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 60,30 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,54 Prozent zurück. Hier wurden 2,88 Milliarden JPY gegenüber 3,08 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at