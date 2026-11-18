Jico stellte am 16.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Jico hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 19,00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,000 KRW je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 38,88 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,44 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at