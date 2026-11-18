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18.11.2026 06:31:28
Jico präsentierte Quartalsergebnisse
Jico stellte am 16.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Jico hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 19,00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,000 KRW je Aktie gewesen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 38,88 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,44 Milliarden KRW in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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