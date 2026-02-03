Jico: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Jico hat am 02.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 3,98 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Jico ein Ergebnis je Aktie von 4,00 KRW vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 34,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 32,33 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum waren 49,36 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 11,51 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 10,00 KRW je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 12,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 172,55 Milliarden KRW. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 150,27 Milliarden KRW.

