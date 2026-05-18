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18.05.2026 06:31:29
Jico: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Jico hat am 15.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 4,00 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 7,00 KRW je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 13,24 Prozent auf 36,60 Milliarden KRW aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 42,18 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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