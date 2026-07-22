GlaxoSmithKline Aktie
WKN: 940561 / ISIN: GB0009252882
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22.07.2026 13:21:16
Jideytro (zidesamtinib) approved in the US for previously treated ROS1-positive non-small cell lung cancer
Next-generation design aims to address key efficacy and tolerability challenges of treating ROS1-positive NSCLC.Weiter zum vollständigen Artikel bei GlaxoSmithKline plc (GSK)
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