JIG-SAW,: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

JIG-SAW, hat am 03.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 19,93 JPY gegenüber 12,94 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,06 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 885,3 Millionen JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at