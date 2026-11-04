JIG-SAW, legte Quartalsergebnis vor

JIG-SAW, hat am 02.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 32,25 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 17,29 JPY je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,80 Prozent auf 1,07 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 902,1 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at