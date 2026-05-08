JIG-SAW,: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

JIG-SAW, hat am 07.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es stand ein EPS von 23,84 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei JIG-SAW, noch ein Gewinn pro Aktie von 15,35 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 1,04 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 885,2 Millionen JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at