JIG-SAW, stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

JIG-SAW, präsentierte in der am 02.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 17,89 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 17,73 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 953,0 Millionen JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 883,6 Millionen JPY umgesetzt worden waren.

In Sachen EPS wurden 63,47 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte JIG-SAW, 72,11 JPY je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 3,63 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte JIG-SAW, einen Umsatz von 3,47 Milliarden JPY eingefahren.

